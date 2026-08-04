{
"environment_slug": "<string>",
"project_slug": "<string>",
"name": "<string>",
"oauth_callback_id": "<string>",
"cross_org_passwords_enabled": true,
"user_impersonation_enabled": true,
"zero_downtime_session_migration_url": "<string>",
"use_custom_domain_in_magic_link_emails": true,
"user_lock_self_serve_enabled": true,
"user_lock_threshold": 123,
"user_lock_ttl": 123,
"idp_authorization_url": "<string>",
"idp_dynamic_client_registration_enabled": true,
"idp_dynamic_client_registration_access_token_template_content": "<string>",
"project_id": "<string>",
"created_at": "<string>"
}
Environments
Environment Object
Available options:
LIVE,
TEST