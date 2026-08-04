Skip to main content
environment_slug
string
required
project_slug
string
required
name
string
required
oauth_callback_id
string
required
cross_org_passwords_enabled
boolean
required
user_impersonation_enabled
boolean
required
zero_downtime_session_migration_url
string
required
use_custom_domain_in_magic_link_emails
boolean
required
user_lock_self_serve_enabled
boolean
required
user_lock_threshold
integer<int32>
required
user_lock_ttl
integer<int32>
required
idp_authorization_url
string
required
idp_dynamic_client_registration_enabled
boolean
required
idp_dynamic_client_registration_access_token_template_content
string
required
project_id
string
required
type
enum<string>
Available options:
LIVE,
TEST
created_at
string