server_unavailable
503 Server unavailable
Oops, something seems to have gone wrong. Please retry the request. If this issue persists, please reach out to support.
{
"status_code": 503,
"request_id": "request-id-test-b05c992f-ebdc-489d-a754-c7e70ba13141",
"error_type": "server_unavailable",
"error_message": "Oops, something seems to have gone wrong. Please retry the request. If this issue persists, please reach out to support.",
"error_url": "https://stytch.com/docs/api-reference/b2b/api/errors/503#server_unavailable"
}